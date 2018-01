Laat werknemers zélf hun werkrooster opstellen en alles loopt veel vlotter. Is ‘zelfroosteren’ de nieuwe wonderformule op de werkvloer?

Twee woon-zorgcentra (eentje in Deinze, eentje in Mortsel) laten hun personeel vanaf nu ‘zelfroosteren’. Alvorens u aan barbecueën denkt: bij ‘zelfroosteren’ bepalen de werknemers onderling wie wanneer aan de slag gaat. “Personeelsvriendelijk plannen is in opmars. Een veertigtal bedrijven en organisaties is er al mee bezig”, zegt specialist Luk Berlanger.