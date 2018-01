Vrachtwagenbestuurder Noël (75) pleit al jarenlang voor fietspaden in industriezone: “Ongeval dat ik nu zelf veroorzaakte, geeft mij gelijk”

Evergem -

Verblind door de laagstaande zon reed Noël Suttels (75) vorige vrijdag met zijn vrachtwagen een fietsster aan in het bedrijventerrein Durmakker. Ironie van het noodlot is dat Suttels al vele jaren pleit voor meer maatregelen om in en buiten zijn gemeente de verkeersveiligheid te verhogen, zeker voor zwakke weggebruikers.