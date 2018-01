Kunnen de Winterspelen de wereld redden? En wat hebben twee Noord-Koreaanse kunstschaatsers ermee te maken?

Een koppel Noord-Koreaanse kunstschaatsers kan mogelijk voor een dooi zorgen in de bevroren relaties tussen Noord- en Zuid-Korea. Delegaties van de Korea’s ontmoeten elkaar vandaag om te onderhandelen over de deelname van Ryom Tae-ok en Kim Ju-sik aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, in februari. Een technische meeting die dus historisch kan worden. Sport was altijd al de laatste band tussen de twee landen in oorlog. Al liep een sportieve toenadering in 1987 al eens faliekant af. Met een aanslag op een Koreaans vliegtuig.