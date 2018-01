Chauffeurs krijgen onmiddellijke inning in de bus zonder te weten wat ze fout deden

Tientallen automobilisten kregen een boete in de bus zonder dat ze eerst het proces-verbaal kregen waarin beschreven staat welke overtreding ze precies gemaakt hebben. Dat komt door een administratieve achterstand bij de politie. Toch zegt de FOD Justitie dat de boetes sowieso betaald zullen moeten worden.

Wie geflitst wordt of het rode stoplicht negeert en op de bon wordt geslingerd, krijgt eerst een proces-verbaal met de vaststellingen. Daar staat onder meer op wie de overtreding heeft vastgesteld, wanneer en waar. En vooral, wat men precies heeft fout gedaan. Pas daarna, ongeveer een week later, krijgt u een tweede brief met de onmiddellijke inning. Zo gaat het normaal.

Maar de jongste week hebben tientallen bestuurders een onmiddellijke inning gekregen zonder dat ze vooraf een brief kregen met de vaststellingen die werden gedaan. Mensen krijgen met andere woorden een boete zonder dat ze weten waarom, zegt VTM Nieuws.

“In de lokale verwerkingscentra, waar politie en justitie samenwerken, zijn administratieve vertragingen opgetreden”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. “Sommige mensen kregen hun onmiddellijke inning nog voor ze de vaststellingen kregen. Dat wordt vanaf 1 maart definitief opgelost. Vanaf dan krijgen overtreders maar één brief meer met alle informatie”, zegt Landtsheere.

Wie een onmiddellijke inning kreeg of nog krijgt zonder vooraf een boete te hebben ontvangen, kan nu twee dingen doen. Of hij betaalt de onmiddellijke inning. Of hij wacht even af. “Als je niet betaalt, volgt er sowieso een aanmaning tot betaling. Normaal gezien zal je voor die in de bus valt de brief die je normaal eerst krijgt, ontvangen hebben. Is dat niet het geval, raden we aan om de lokale politie te contacteren om een duplicaat te vragen. Want het kan natuurlijk nog altijd dat je proces-verbaal verloren ging bij de post.”

Luc De Somer, advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht, raadt iedereen aan voorlopig niet te betalen. “Want eens je betaald hebt, kan je geen protest meer aantekenen”, zegt hij. Maar dan moet je wel een brief schrijven naar de politie of het politieparket met een motivering waarom je nog niet hebt betaald.

“Een ding is zeker, aan de boete ontsnappen doe je niet door deze administratieve vertraging die zo snel mogelijk wordt weggewerkt”, zegt de FOD Justitie.