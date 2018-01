Na algemene storing: problemen met Proximus TV opgelost

Een grote storing bij telecomoperator Proximus heeft maandagavond vanaf 20 uur in het hele land voor grote problemen gezorgd. Heel wat klanten meldden op sociale media problemen met internet, telefonie, maar vooral met de dienst Proximus TV. Ook de website van Proximus en de klantendienst waren lange tijd erg moeilijk bereikbaar. Iets na tienen leek de panne bij de meeste klanten van de baan.

“Het is momenteel een algemeen probleem”, klonk het bij Proximus op Twitter. “De betrokken diensten zijn hiervan op de hoogte. Zij zijn dit nu momenteel aan het nakijken en doen het nodige om dit zo snel mogelijk op te lossen.” Op Facebook had de telecomoperator het over technische problemen met Proximus TV.

Volgens woordvoerder Haroun Fenaux ging het enkel om Proximus TV en deed er zich tussen 20 en 21.30 uur een elektriciteitspanne voor in één van de datacentra. Het probleem is intussen hersteld, maar het duurde nog even voordat iedereen weer televisie kon kijken. Rond 22 uur kwamen op Twitter de eerste meldingen van klanten die opnieuw tv-signaal hadden.

“2018 moet beter”, sprak Proximus-CEO Dominique Leroy nog geen week geleden in het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’. Al voegde ze er ook de profetische woorden “Het zal nog een tijdje duren vooraleer alles opgelost raakt” aan toe. Heel wat kijkers uitten hun ongenoegen over de storing en het gebrek aan communicatie via sociale media.

@proximus zitten op z’n minst al 45 min zonder televisie en internet! wat zijn we nu steeds met dat standaard bericht. Is er al een zicht op wanneer het probleem van de baan zal zijn aub? Helpcenter#fail — dries cracco (@driescracco) 8 januari 2018

#proximus algemene problemen met digitale TV? Klantendienst niet te bereiken? — Kathy Billiet (@kathy_billiet) 8 januari 2018

Merci eh Proximus, ik kan niet bellen, niet op mijn 4G of sms’en... MERCIIII #proximus Hoelang gaat het duren? — Van Mello Lara (@LaraVM1) 8 januari 2018

Programma’s gemist?

Proximus-klanten die hun favoriete soap door de panne hebben moeten missen, kunnen online naar ‘Thuis’ kijken via VRT NU of naar ‘Familie’ kijken via Stievie.