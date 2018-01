Club Brugge heeft nieuwe verdediger beet en stuurt er eentje ter vervanging richting KV Mechelen

Ivan Tomecak (28) is een speler van Club Brugge. De deal tussen blauw-zwart en KV Mechelen is rond. De Kroatische rechtsachter tekent een contract voor 3,5 jaar. Omgekeerd maakt German Mera de overstap naar Malinois.

Met Tomecak heeft Club haar beoogde versterking op de flank beet. Ivan Leko wenste al langer extra concurrentie tussen zijn aanvallende flankverdedigers en daar moet Tomecak dus voor zorgen. De Kroaat genoot 2,5 jaar geleden al interesse van Club, maar dook pas dit seizoen op in België, bij KV Mechelen. Omdat hij pas in oktober speelgerechtigd raakte, kwam hij wel maar aan negen competitiewedstrijden voor KVM. Die bleken evenwel voldoende te zijn om Club te overtuigen van zijn kwaliteiten. Club betaalt naar verluidt een bedrag tussen één en anderhalf miljoen euro.

Oplossing voor Mera

Omgekeerd trekt German Mera naar Mechelen. De Colombiaan was al even in beeld bij Mechelen, maar die overgang kwam pas recent in een stroomversnelling. Gisteren dook Rik Vande Velde -sportief directeur van KVM- op in het Brugse spelershotel in Sotogrande waar hij verder onderhandelde met Mera. Vandaag gaan die onderhandelingen verder. Of de Colombiaan definitief verkocht wordt of louter wordt uitgeleend, is nog niet beslist. Mera kwam afgelopen zomer naar Brugge, maar de 27-jarige robuuste centrale verdediger kwam niet verder dan twee wedstrijden en mag beschikken.