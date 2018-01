Tweede inkomende transfer van de dag voor KV Mechelen: Malinwa haalt Montenegrijns international binnen

Na de komst van Club Brugge-verdediger German Mera heeft KV Mechelen maandag nog een tweede transfer gerealiseerd. Malinwa haalt de Montenegrijnse spits Fatos Beqiraj in huis.

De 29-jarige international maakt de overstap van het Russische Dinamo Moskou. Als hij dinsdag slaagt voor zijn medische testen tekent hij een contract van 3,5 jaar bij KV Mechelen. Beqiraj scoorde tien keer in 49 interlands voor Montenegro en zit dit seizoen aan twee goals in achttien optredens voor Moskou. Hij kroonde zich in zijn carrière tweemaal tot topschutter, bij Podgorica (2009) en Dinamo Zagreb (2012).

Eerder op de dag haalde Mechelen German Mera binnen, terwijl het Ivan Tomecak naar Club zag verhuizen. De Colombiaan was al even in beeld bij Mechelen, maar die overgang kwam pas recent in een stroomversnelling. Of Mera definitief verkocht wordt of louter wordt uitgeleend, is nog niet beslist. Mera kwam afgelopen zomer naar Brugge, maar de 27-jarige robuuste centrale verdediger kwam niet verder dan twee wedstrijden.