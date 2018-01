CNN-presentator snoert Trump-adviseur de mond. “Je hebt genoeg tijd van mijn kijkers verspild”

CNN-anker Jake Tapper heeft een verhit gesprek met de communicatieadviseur van president Donald Trump bruusk afgekapt. De presentator had genoeg van de kritiek op zijn zender en de ophemeling van de Amerikaanse leider. “Je hebt genoeg tijd van mijn kijkers verspild.”

Het interview van Tapper met Stephen Miller, communicatieadviseur en speechschrijver van Trump, ging er verhit aan toe. De CNN-presentator confronteerde zijn gesprekspartner met de uitlatingen van voormalig Trump-adviseur Steve Bannon. In het veelbesproken boek ‘Fire and Fury’ stelt Bannon dat in een geheim gesprek tussen Donald Trump Jr., Trumps schoonzoon Jared Kushner en een Russische advocate gevoelige informatie over het e-mailverkeer van Hillary Clinton (de tegenkandidaat van Trump in de presidentsverkiezingen) ter sprake kwam. Die informatie werd meteen doorgespeeld naar Trump zelf.

Miller haalt daarop hard uit naar Bannon. “Het is tragisch dat Steve deze groteske opmerkingen doet, die zo ver van de realiteit staan. De waarheid interesseert hem niet meer. Hij is duidelijk alleen maar uit op wraak. De complete staf van het Witte Huis is zeer teleurgesteld in hem. Hij was zelf niet eens aanwezig op die vergadering in de Trump Tower, dus hij is allesbehalve een geloofwaardige bron.”

Obscene verslaggeving

Vervolgens richt de presidentiële communicatieadviseur zijn pijlen direct op CNN. “Alle beschuldigingen en insinuaties in dit boek zijn fictie en een hoop rommel. Jouw zender is 24/7 bezig met zijn obscene verslaggeving over deze zaak. Ik weet dat jullie er veel plezier uit halen, maar de realiteit is dat elke pagina in dat boek vals is.”

Genie

Daarna steekt Miller de loftrompet af voor Trump. “De eerste speech die de president gaf, ongefilterd, dat was Donald Trump. Hij voelde precies aan wat miljoenen Amerikanen dachten. Er was een fenomeen gaande, wat jullie niet hadden zien aankomen en wat al die zelfverklaarde genieën in Washington niet hadden zien aankomen.”

Tapper haakt daarop in en stelt dat het juist Trump is die zichzelf een genie noemde. Daar is volgens Miller een logische verklaring voor: “Dat is een feit.”

“Hij is op eigen kracht miljardair geworden , die reality-tv revolutioneerde en de koers van de politiek veranderde”, klinkt het verder.

Jake Tapper of Fake News CNN just got destroyed in his interview with Stephen Miller of the Trump Administration. Watch the hatred and unfairness of this CNN flunky! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 januari 2018

Giftige omgeving en vernedering

Even later komen de vele -en vaak geruchtmakende- tweets van Trump aan bod. Op de vraag of die de zaak van Trump helpen, heeft Miller een helder antwoord. “Ik denk niet alleen dat ze hem helpen, maar dat ze er ook voor zorgen dat jullie geloofwaardigheid -in de giftige omgeving die jullie hier bij CNN en de rest van de nieuwszenders hebben gecreëerd- in een crisis is beland.”

Genoeg tijd van de kijker verspild

Miller gaat er nog overheen en beschuldigt CNN -naar goed gebruik in presidentiële kringen- van fake news. “Het was een vernedering voor jullie.” Beide heren praten vervolgens door elkaar en kibbelen over de kijker, waarna de presentator er genoeg van heeft. “Je beantwoordt de vragen niet. Er is maar één kijker waar je in geïnteresseerd bent (waarmee hij doelt op Trump, nvdr.). Je gedraagt je onderdanig. Je hebt genoeg tijd van mijn kijkers verspild.”

Terwijl Miller nog tegensputtert, schakelt Tapper al over naar het volgende onderwerp.

Reactie Trump

Trump reageerde via zijn favoriete medium op het opmerkelijke gesprek. “Jake Tapper van nepnieuwszender CNN werd zojuist gesloopt in zijn interview met Stephen Miller. Kijk naar de haat en oneerlijkheid van deze CNN-joker.”