Lionel Messi heeft miljoenen fans over de hele wereld maar eentje steekt er toch altijd weer bovenuit: Suzy Cortez. Bij het grote publiek beter bekend als "Miss BumBum". De Braziliaanse lijkt echter haar geweer van schouder gewisseld te hebben want ze verwelkomde haar landgenoot Philippe Coutinho, dé toptransfer van deze winter, met een wel heel pikante foto. Afwachten of Messi dit zal aankaarten bij de nieuwe aanwinst van FC Barcelona...

