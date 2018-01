Hommeles in carnavalsland omdat ridder uitgedost is als prins

Borgloon - De Ridders van de Ceuleman, de organisatoren van het carnaval in Borgloon, eisen het ontslag van Eddy Rochus als voorzitter van De Stroopmennekes. “De groep pakt tegen de afspraken in uit met iemand in een prinsenkostuum. Als Rochus niet opstapt willen we de groep in geen enkele stoet waar wij aan deelnemen”, zegt opper Jos Lowette.

Carnavalsvereniging De Stroopmennekes uit Borg-loon bestaat elf jaar en dat getal is in carnavalsmiddens reden om iets speciaals te doen. “Ik zei vorig jaar tegen Jos dat we een ridder zouden opvoeren ...