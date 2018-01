N-VA niet onder de indruk van Turks onderzoek naar islamofobie in ons land

De Turkse parlementaire commissie Mensenrechten is van plan om een ­delegatie naar ons land te sturen. De opdracht? “De opmars van islamofobie in België” in kaart brengen. Volgens N-VA gaat het om een propagandastunt om de aandacht af te leiden van de problemen in eigen land.

“Het gevaar van islamofobie in Europa groeit elke dag”, zegt Ömer Serdar, voorzitter van de onderzoekscommissie Mensenrechten van het Turkse parlement. Hij verwijst naar het geweld tegen moslims, zowel fysiek als verbaal, dat volgens hem de laatste tien à vijftien jaar is toegenomen. En vier landen springen specifiek in het oog: Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk én België.

Daarom plannen ze nu een onderzoek. Dat zal volgens de Turken bestaan uit gesprekken met ngo’s, afzonderlijke individuen en het parlement. “Met die info in de hand maken we dan een rapport op, dat we laten vertalen en zullen opsturen naar relevante instellingen, zoals de Raad van Europa, maar ook naar België zelf.”

N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover is niet onder de indruk van de Turkse plannen. “Het is een propagandastunt om de aandacht af te leiden van de problemen in Turkije zelf. Een land dat journalisten en leraars in groten getale in de gevangenis gooit, keert beter eerst voor eigen deur.”

Partijgenote en staatssecretaris Zuhal Demir verwijst fijntjes naar de Human Freedom ­Index, een lijst waarop landen gerangschikt staan op basis van verschillende vrijheden. “België staat op plaats 17 en steeg dit jaar één plaats. Turkije staat op 73, na een daling van twaalf plaatsen. Heel veel lessen gaan we daar vermoedelijk niet uit kunnen trekken”, zegt ze.