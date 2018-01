Roma weigert aanzienlijk bod voor Radja Nainggolan, maar hoe lang houden de Italianen de boot nog af?

AS Roma heeft een bod van 40 miljoen euro geweigerd voor Radja Nainggolan. De Chinese kampioen Guangzhou Evergrande had een bod op de Rode Duivel uitgebracht, maar Roma zou volgens Italiaanse bronnen minstens 50 miljoen vragen.

De zaak lijkt in China uit te draaien op een prestigetransfer en daarbij rijst de vraag of Nainggolan aan een mogelijke miljoenendeal kan weerstaan. De middenvelder gaf eerder al te kennen het liefst in Rome te blijven en weigerde transfers naar Chelsea en Juventus.

Roma zit op dit moment in een sportieve crisis en zou Nainggolan wel eens kunnen verkopen om fondsen vrij te maken voor nieuwe spelers. Het publiek nam Nainggolan tijdens de wedstrijd tegen Atalanta op de korrel wegens heisa om een dronkemansfilmpje.