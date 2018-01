COMMENTAAR. 160 miljoen om Messi te plezieren

FC Barcelona betaalt 160 miljoen euro, bonussen inbegrepen, voor Philippe Coutinho. Toen PSG afgelopen zomer 222 miljoen euro betaalde voor Neymar jr., draaiden kranten- en internetredacties overuren. Nu wordt 75 procent van dat bedrag betaald, de op twee na duurste transfer ooit, maar het passeert bijna als de normaalste zaak van de wereld. Er worden net geen schouders opgehaald. Morgen kijken we alweer uit naar een andere toptransfer. Het einde is niet in zicht. De marketingopbrengsten na zo’n transfer worden steeds belangrijker. Zo zou Neymar jr. PSG al de helft van de transfersom hebben laten terugverdienen door de merchandising: truitjes met zijn naam op, pennenzakken, pantoffels, pyjama’s: er zijn er al miljoenen van verkocht.