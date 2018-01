Franck Berrier verzoent zich met KVO na twee maanden in B-kern: “Mijn vrouw verloor haar job door deze zaak”

Breed lachen doet hij niet, maar Franck Berrier (33) is wel blij dat hij weer bij de ­A-kern van Oostende zit. Nadat de Fransman met dreigende berichten een gratis transfer probeerde te forceren naar Thailand plaatste KVO hem bij de reserven. Voor eeuwig leek het, tot Marc Coucke hem nog een kans gaf. Berrier geeft nu voor het eerst zijn versie van de feiten.

In het hotel van KVO is Franck Berrier alweer geïntegreerd in de A-ploeg. “Ik dacht dat mijn ­retour moeilijker zou zijn, maar zeker 80 procent van de ploegmaats is tevreden”, zegt hij. “Ook onze trainer ...