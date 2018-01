Marc Coucke supportert voor KVO in plaats van voor Anderlecht en krijgt ludiek cadeau

Marc Coucke is aangekomen in Spanje om de stage van KV Oostendete volgen. Grappig genoeg was de eerste oefenmatch van KVO in La Manga, net naast het oefenveld van zijn toekomstige club Anderlecht. Maar Coucke gaf geen krimp. De zakenman zat op de tribune en moedigde in zijn gekende stijl KVO aan tegen Stuttgart. “Gelbe Karte!”, riep hij luid na fout van de Duitsers.