CLUBNIEUWS. West Ham steekt tandje bij voor Dendoncker, Gent-aanwinst krijgt goedkeuring van oude bekende

De Belgische eersteklassers werken op hun trainingsstages toe richting de 22e speeldag, maar tijdens januari is ook de transfermarkt open. Dat hebben ze bij Anderlecht geweten in verband met Leander Dendoncker, terwijl ze bij KV Mechelen druk bezig zijn. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Rosted krijgt de goedkeuring van Ole Martin Arst

Hij moest de vervanger van Stefan Mitrovic worden, maar ondanks het afspringen van diens transfer naar Saint-Etienne heeft AA Gent Sigurd Rosted (23) toch voor 3,5 jaar vastgelegd. “Wat ook de situatie van Mitrovic, ik kon deze kans niet laten liggen”, zegt Rosted, die Gent zowat 1,3 miljoen euro zal kosten.

Mitrovic ondergaat allicht donderdag een gedetailleerde scan van de rechterenkel, vrijdag vindt een biomechanisch onderzoek plaats en allicht zaterdag kan een conclusie gevormd worden over de juiste behandeling van de pees in zijn rechterenkel. Het doemscenario is een operatie die hem zes maanden buiten strijd houdt. AA Gent wachtte het oordeel niet af om Sigurd Rosted vast te leggen. Het is een moderne verdediger: fysiek sterk, tweevoetig, met voetballende kwaliteiten en sterk met het hoofd. Afgelopen seizoen scoorde hij vier keer.

Rosted komt van het Noorse Sarpsborg 08, waar Club Brugge Diatta wegplukte. AA Gent betaalde zowat 1,3 miljoen euro, waarvan weliswaar een stuk bonussen. Ook de Italiaanse rode lantaarn Benevento drong aan voor hem. De komst van Rosted krijgt de goedkeuring van Ole Martin Arst. De voormalige Noorse topschutter van AA Gent tweette in zijn beste Nederlands: “Een goede aanwinst! Hel (sic) veel geluk.” (md)

ANDERLECHT. West Ham trekt aan Dendoncker

Anderlecht heeft geen intenties om Leander Dendoncker deze winter te verkopen – daarvoor vindt Vanhaezebrouck hem te belangrijk – maar dat schrikt het Engelse West Ham niet meteen af. Nadat The Hammers eerst discreet informeerden, dringen ze nu aan op echte gesprekken om hun mogelijkheden af te tasten. Voorlopig is Dendonckers makelaar Christophe Henrotay wel nog de transfer van Kevin Mirallas naar Olympiakos helemaal aan het afhandelen en het is ook nog niet bekend voor welke vraagprijs Anderlecht eventueel wel overstag wil gaan in januari.

Op trainingskamp in Spanje kende Ivan Obradovic dan weer pech. Begin deze week liep de Servische linksback een scheenbeenblessure op en de medische staf oordeelde nu dat hij niet meer in actie kon komen en terug moest naar België voor verdere onderzoeken. Teodorczyk (heup) en Amuzu hielden het in de namiddag bij een individuele training. (jug)

CLUB BRUGGE. De Bock onderhandelt

Laurens De Bock verliet gisteren het oefenkamp van blauw-zwart. Hij en zijn makelaar vlogen vanuit Malaga richting Leeds, waar ze vandaag verder onderhandelen. De Bock kan voor 4,5 jaar ­tekenen bij de Engelse ­tweedeklasser.

German Mera trekt dan weer naar KV Mechelen. De 27-jarige Colombiaanse verdediger onderhandelde gisteren met Rik Vande Velde, sportief directeur bij Malinwa. Of het een verkoop of een uitleenbeurt wordt, wordt vandaag beslist. Mera maakte afgelopen zomer de overstap naar Club, maar kwam niet verder dan twee wedstrijden

Club Brugge begon gisteren met de heraanleg van het veld in Olympia. Het neemt de kosten volledig voor zich. Verwacht wordt dat het nieuwe veld er eind deze week ligt. Dinsdag 16 januari ontvangt Club Charleroi in de uitgestelde kwartfinale van de beker. (gma)

KV MECHELEN. Op zoek naar rechtsback

KV Mechelen heeft twee versterkingen zo goed als beet. Achterin neemt het German Mera dan toch over van Club Brugge. Ivan Leko wou de Colombiaan niet zomaar laten gaan, maar nu Ivan Tomecak de omgekeerde beweging maakt, is de deal toch in de maak.

KV staat ook erg dicht bij zijn nieuwe spits. Fatos Beciraj, een 29-jarige Montenegrijnse international met 50 caps, legt eerst nog medische tests af. Als hij daarvoor slaagt, tekent hij voor 3,5 jaar. Beciraj komt van Dinamo Moskou en heeft ervaring zat. Met Dinamo Zagreb speelde hij ook in de Champions League. KV hoopt ook snel een nieuwe rechtsback aan te trekken. De Kroaat Dino Mikanovic van het Deense Aarhus is één van de pistes, maar kost volgens plaatselijke media wel bijna 1 miljoen euro. Een goedkopere optie is Mario Ticinovic, die weg kan bij Lokeren. Ook een defensieve middenvelder blijft een prioriteit. (dvd)

LOKEREN. Coelho definitief weg

Lokeren bereikte een akkoord over de definitieve transfer van Jaja Coelho naar Muangthong United in Thailand. De Braziliaanse spits werd het afgelopen jaar verhuurd aan Buriram United en daar maakte hij indruk, zodat vicekampioen Muangthong hem kwam wegplukken.

OH Leuven huurt Samy Kehli tot het einde van het seizoen. Kehli’s ex-club Roeselare was ook kandidaat maar Kehli verkoos zelf de Leuvense club. Kehli verlaat wellicht vandaag het Spaanse oefenkamp om zo snel mogelijk OHL te vervoegen - de competitie in 1B is al opnieuw begonnen.

De uitleenbeurten van Mohamed Ofkir en Lewis Enoh zijn op enkele details na rond. Beide spelers bleven al thuis van de stage. Ofkir trekt op huurbasis naar het Griekse Panionios. Enoh wordt uitgeleend aan het Portugese Belenenses. (gegy)