Een ex-werknemer van technologiereus Google heeft zijn voormalige werkgever aangeklaagd omdat die conservatieve blanke mannen zou discrimineren.

James Damore werd in augustus vorig jaar ontslagen vanwege een interne memo. Daarin argumenteerde hij dat er minder vrouwen in de technologische sector actief zijn vanwege biologische kenmerken. Hij noemde de pogingen van Google om de diversiteit in de sector te vergroten discriminerend.

Nu klaagt de man Google aan voor de statelijke rechtbank in Santa Clara, in het Californische Silicon Valley. Google “verstootte, kleineerde en strafte” Damore en anderen “voor hun dissidente politieke meningen, en voor de bijkomende schande dat ze geboren zijn als Kaukasisch en/of man”, klinkt het in de groepsvordering.

Damore voert aan dat Google “illegale aanwervingsquota gebruikt om het gewenste percentage vrouwen te behalen en kandidaten van minderheidsgroepen te begunstigen”. “Managers van bedrijfsafdelingen die de quota niet halen, worden publiek te schande gemaakt. Mannelijke en Kaukasische werknemers worden openlijk gedenigreerd als minder gewild dan anderen.”

Google gaf voorlopig geen commentaar.