Spookrijder op slag dood na zware klap op Brusselse ring

Ruisbroek / Sint-Pieters-Leeuw - Op de Brusselse Ring in Ruisbroek bij het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag een dodelijk verkeersongeval voorgedaan met een spookrijder.

Een oudere dame was met haar Peugeot in Wallonië de Ring opgereden in de verkeerde richting. Na verschillende kilometers te hebben afgelegd, kwam het omstreeks 1.30 uur ter hoogte van de parking in Ruisbroek tot een botsing met een Nissan. De spookrijder was op slag dood, de bestuurder van de Nissan moest uit de wagen bevrijd worden. Hij raakte heel zwaar gewond. De Buitenring was enkele uren versperd in de richting van Halle.