Belgen gaven in december plots massaal hun zwart geld aan

Dankzij een eindejaarsrush heeft een recordaantal Belgen vorig jaar zijn zwart geld gewit. Er kwam 590 miljoen euro boven water. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2016, toen 177 miljoen euro werd aangegeven. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), schrijven De Tijd en Het Laatste Nieuws.

De dienst die voor fiscale regularisatie instaat, kreeg vorig jaar 842 aanvragen binnen van belastingzondaars, waarvan 391 in december. Ter vergelijking: over het volledige jaar 2016 werden minder aanvragen gedaan (314) dan in december 2017 alleen.

Dat er zo’n rush was in december, is een gevolg van de stijging van de boetetarieven. Het tarief om fiscaal verjaard kapitaal te regulariseren is sinds 1 januari gestegen van 37 naar 38 procent. Op niet-verjaarde inkomsten is de boete van 22 naar 23 procent gestegen.

Dat zoveel Belgen er vorig jaar alsnog voor kozen hun zwart geld te witten, is omdat de schrik er begint in te zitten, aldus De Tijd. Er worden almaar meer financiële gegevens uitgewisseld tussen verschillende landen en het is moeilijk zwart geld verborgen te houden in het buitenland.