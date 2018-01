Noord-Korea stuurt sporters, cheerleaders én fans naar Winterspelen in Zuid-Korea

Voor het eerst in meer dan twee jaar hebben Noord- en Zuid-Koreaanse afgevaardigden vandaag officiële gesprekken gevoerd. Ze kwamen daarin overeen dat Noord-Korea een uitgebreide delegatie naar de Winterspelen in Pyeoncheang zal sturen.

Eerder werd al gezegd dat Noord-Korea twee kunstschaatsers zou laten deelnemen aan de Spelen die in februari in Zuid-Korea plaatsvinden. Maar nu gaat het land nog een stap verder: het stuurt een hele delegatie. “Het noorden heeft voorgesteld om een hooggeplaatste delegatie te sturen, een delegatie van het nationaal olympisch comité, atleten, cheerleaders, artiesten, toeschouwers, een taekwondo demonstratieteam en journalisten”, zei Zuid-Koreaans minister Chun Hae-Sung.

De beslissing wordt beschouwd als een diplomatische doorbraak in de gespannen relaties tussen de twee landen, die het gevolg zijn van het nucleaire programma van Noord-Korea.

Leiders kwamen vanochtend samen in de neutrale zone tussen de landen. Vijf Noord-Koreaanse afgevaardigden reden naar de grens en stapten dan het neutrale Panmunjom binnen rond 9.30 uur lokale tijd. Vertegenwoordigers van beide kanten schudden elkaar de hand.

De gesprekken zouden zo’n drie uur geduurd hebben. Er wordt verondersteld dat ook over andere inter-Koreaanse zaken werd gepraat, zoals de reünie van familieleden die op het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 van elkaar werden gescheiden. Chun Hae-Sung liet in ieder geval weten dat Zuid-Koreaanse onderhandelaars hebben voorgesteld om daarover te spreken, net als over denuclearisatie en andere militaire onderwerpen.

Vanmiddag zou verder onderhandeld worden.

