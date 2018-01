Op deze opmerkelijke manier overleven alligators in extreme koude

Een filmpje uit een Amerikaans natuurpark in North Carolina toont aan hoe alligators de koude winter overleven. Aangezien de dieren warm weer verkiezen, moeten ze een manier vinden om tijdens de koude dagen in leven te blijven. Sommige graven een hol en verblijven daarin tijdens hun korte winterslaap, maar anderen hebben een iets creatievere oplossing.

Door aanhoudende koude is het, zoals je wel weet, mogelijk dat water bevriest. Alligators die zich op dat moment in het water bevinden, voelen dit aan en nemen dan de nodige voorzorgsmaatregelen om te overleven. Ze steken hun bek namelijk boven het water en laten de rest rond hun lijf vriezen. Op die manier kunnen ze blijven ademen terwijl ze eigenlijk vastzitten.

Ondertussen laten ze ook hun lichaamstemperatuur zakken, net als hun metabolisme om te kunnen overleven in het koude water. Ook al is het een raar zicht en moeilijk te geloven dat ze nog leven, volgens experts is het een prima manier voor hen om in leven te blijven.

Wanneer het water ontdooit en het dus opnieuw warmer begint te worden, zwemmen de alligators weer rond alsof er nooit iets gebeurd is. Hun lichaamstemperatuur en metabolisme past zich ook vanzelf weer aan.