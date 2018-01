Meer dan 160 arrestaties na razzia tegen maffia in Italië en Duitsland

Bij een razzia tegen de maffia in Duitsland en Italië zijn dinsdagochtend 169 verdachten opgepakt, aldus het persagentschap Ansa. De actie was gericht tegen de clan Farao-Marincola van de machtige ‘ndrangheta, de Calabrese maffia. Volgens het openbaar ministerie in Italië is de clan ontmanteld.

Uit onderzoek was gebleken dat de maffia zich in verschillende economische sectoren en ondernemingen mengde in Italië en in het buitenland. De maffia organiseerde zich als een “misdadige holding”, om miljoenen binnen te kunnen rijven.

De Farao-Marincola was gevestigd in het Italiaanse Ciro en had vestigingen in Frankfurt, Wiesbaden, München en Stuttgart. In de gebieden rond Ciro waren de verdachten geïnfiltreerd in bedrijven zoals lokale bakkerijen, afvalrecycleerders, visserijbedrijven en zelfs begrafenisondernemingen. In Duitsland controleerden ze de levering van wijn en ingrediënten voor pizza’s aan lokale Italiaanse restaurants.

In Duitsland zijn elf mannen tussen 36 en 61 jaar opgepakt op vraag van de Italiaanse autoriteiten. Volgens Ansa zouden in Italië onder anderen tien lokale politici gearresteerd zijn.