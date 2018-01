BBC-journalist probeert reportage te maken in zoo maar dat gaat niet zonder slag of stoot

Alex Dunlop, een BBC-journalist, werd opgeroepen om een verslag te maken over het aantal dieren in de zoo van het Britse Norfolk. Leuke opdracht dacht hij eerst. Maar dat veranderde al snel wanneer er plots ringstaartmaki’s hem het leven ‘zuur’ kwamen maken.

Twitter had maandag een reden om te lachen en niemand minder dan BBC-journalist Alexander Dunlop heeft daarvoor gezorgd. De man deelde een video van zichzelf waarop hij ‘belaagd’ wordt door ringstaartmaki’s. “Geen enkele maki heeft pijn geleden tijdens het maken van deze video”, schreef hij er nog bij. Of hij zelf misschien een paar blauwe plekken had de dag erna, meldde hij niet.(tica)

This made my day Alex! — Chantel Thompson (@chantelthompso2) 8 januari 2018