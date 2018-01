Dronken bestuurder die 5-jarig meisje en haar vader aanreed, blijkt voortvluchtige met enkelband

Illyas K. pleegde zondag vluchtmisdrijf, maar reed even verderop zijn auto vast. De politie kon hem niet veel later vatten. Foto: amg

Schaarbeek - De dronken bestuurder die zondag in Schaarbeek een 5-jarig meisje en haar vader aanreed op het voetpad en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde, was voortvluchtig. Illyas K. (23) moest thuis een straf met een enkelband uitzitten, maar hij hield zich niet aan de regels. Allicht wist hij dat de politie hem zocht. Hij blijft aangehouden, besliste de onderzoeksrechter dinsdag.

LEES OOK. Meisje (5) en vader aangereden op speelplein, inzittenden plegen vluchtmisdrijf

Als een bezetene raasde Illyas K. zondag in zijn blauwe Peugeot het voetpad op aan het ­Josaphatpark in Schaarbeek. De vijfjarige Lia die daar met haar vader fietste, kreeg de kans niet om weg te springen. Het meisje verbleef gisteren nog steeds in het ziekenhuis, maar ze was niet langer in levensgevaar.

Illyas K. reed achteruit weg, en probeerde via het park te vluchten. Ver raakte hij niet: hij reed zijn auto vast. Hij probeerde te voet te vluchten met zijn nummerplaten onder de arm, maar werd na 100 meter al opgepakt door de politie. Dinsdagmiddag besliste de onderzoeksrechter om hem onder aanhoudingsbevel te plaatsen. De man die naast hem in de auto zat, wordt nog gezocht.

Foto: Sudpresse

“Toen de politie ter plaatse kwam, zag ze twee personen weglopen in de richting van de Jeruzalemstraat”, zegt Brussels parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe. “Eén van hen, K.I., werd door getuigen aangeduid als één van de betrokkenen bij het ongeval, en kon opgepakt worden.”

Illyas K. was dronken en wellicht ook onder invloed van cocaïne. Of hij een geldig rijbewijs had, is nog niet zeker. De 23-jarige man werd al meermaals veroordeeld voor diefstallen. “Hij was bekend bij politie en gerecht”, zegt het Brusselse parket. Zijn laatste straf mocht Illyas K. thuis met een enkelband uitzitten, maar aan die regels hield hij zich niet. Hij werd ondertussen al gezocht voor nieuwe inbreuken, en was dus voortvluchtig.