Zoektocht in Frans klooster naar man die zijn vrouw en vier kinderen vermoordde, levert niets op

Hield Xavier Dupont de Ligonnès, de man die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw en hun vier kinderen, zich al bijna zeven jaar verborgen in een klooster? De Franse speurders kregen daar een tip over binnen en vielen dinsdagochtend binnen in het klooster. De huiszoeking is intussen echter ten einde en van de verdachte is nog altijd geen spoor.

Vermoedelijk in de nacht 3 op 4 april 2011 werden Agnès (48) en haar kinderen Arthur (20), Thomas (18), Anne (16) en Benoît (13) met een kogel in de slaap doodgeschoten in het Franse Nantes. Hun lichamen werden in jute zakken onder het terras van hun woning verstopt, waar ze enkele weken later door de politie werden gevonden.

De woning van het gezin in Nantes. Foto: REUTERS

De vader van het gezin, Xavier Dupont de Ligonnès, werd al snel aangeduid als de hoofdverdachte voor de vijfvoudige moord. Het kwam echter nog niet tot een veroordeling omdat de man sinds de feiten spoorloos is. De toen 50-jarige Dupont werd voor het laatst gezien op 15 april in Roquebrune-sur-Argens, een Franse gemeente aan de Middellandse Zee waar het gezin nog een tijdje gewoond had.

Bijna zeven jaar later zijn de speurders nu binnengevallen in het klooster van datzelfde Roquebrune-sur-Argens. Er was namelijk een tip binnengekomen dat Dupont zich daar zou schuilhouden.

Het moordwapen. Foto: *

Geoefend in schietclub

De vijfvoudige moord heeft Frankrijk jarenlang beroerd. Na de vondst van de vijf lichamen werd al snel duidelijk dat de moorden op een uiterst koelbloedige manier waren voorbereid en uitgevoerd. De verantwoordelijke van de schietclub van Nantes verklaarde dat Dupont in de week voor de moorden vier keer is komen oefenen met een karabijn. Hij zou onder meer ook een geluidsdemper hebben uitgetest. De woning van het gezin zou nadien ook grondig zijn schoongemaakt.

Ook over zijn tijdsgebruik in de eerste dagen na de moorden raakten meerdere details bekend. Zo zou hij onder meer een nacht hebben verbleven in de Auberge de Cassagne, een vijfsterrenhotel in de Vaucluse. Een verblijf dat hij boekte onder zijn voornamen Xavier Laurent. Daarna zou hij nog een nacht in een Formule 1-hotel hebben doorgebracht en nog 30 euro hebben afgehaald, maar sindsdien was er geen spoor meer van de man.

Minnares ondergedoken

Over het motief van de gezinsmoorden was nooit echt duidelijkheid. In brieven aan vrienden noemde Dupont zich ‘een geheim agent’, wat kan wijzen op waanvoorstellingen. Anderzijds ontdekte het gerecht dat de man flinke schulden had opgebouwd door een weinig succesvol zakenparcours. Zijn grootste schuldeiser blijkt zijn geheime minnares te zijn. De vrouw meldde zich bij het gerecht om de zoektocht naar Dupont vooruit te helpen. Ook zij vreesde voor haar leven en dook daarom tijdelijk onder bij een vriendin.

Het Formule 1-hotel waar Dupont verbleef voor hij echt van de radar verdween. Foto: REUTERS

Gelofte van stilte

Hoewel de feiten dateren van zeven jaar geleden, kregen de speurders nog altijd tips binnen over de zaak: in totaal al meer dan duizend. Dupont werd onder meer al “gespot” in Thailand en Afrika, maar alle controles ter plaatse waren tot nu toe tevergeefs.

De meest recente tip zou gekomen zijn van iemand die meende “een man die heel erg lijkt op Dupont” te hebben gezien tijdens een mis in het klooster van Roquebrune-sur-Argens. Er werd veel geloof gehecht aan de tip: Dupont werd in 2011 voor het laatst gefilmd door een bewakingscamera op amper enkele honderden meters van het klooster. En waar kan je je beter verbergen dan in een klooster waar de monniken een gelofte van stilte hebben afgelegd?

De speurders doorzochten het hele klooster, maar vonden uiteindelijk niemand die aan de omschrijving voldeed.