VIDEO. Tweede zeehondenpup in vijf dagen voor opvangcentrum: “Op slag verliefd”

Knokke-Heist / Blankenberge - Maandag kreeg Sea Life een tweede zeehondenpup op vijf dagen tijd binnen. Het dier werd gevonden in Knokke. Enkele verzorgers van het Rescue Team kregen een foto van omstanders en gingen ter plekke.

Ze namen het zeehondje mee naar het opvangcentrum voor verzorging. “Het gaat om een grijze, erg jonge zeehond van 13 kilogram”, aldus Manu Potin, hoofddierenverzorger van Sea Life. “Het vrouwtje is nog erg jong en heeft zelf nog wat babyvacht. De pup was erg onderkoeld en heeft een zware verkoudheid.”

De dierenarts nam bloedstalen voor extra onderzoek. Het was tevens de eerste interventie voor een zeehond met stagiaire Jamie. “Ze was op slag verliefd op deze pup, en ik kan haar geen ongelijk geven. Het is nog een erg klein dier en heeft een erg mooie vacht”, sluit Potin af.

Als de pup over twee tot vier maanden volledig aangesterkt en op gewicht is, wordt ze terug vrijgelaten. Komende zaterdag worden twee zeehonden vrijgelaten op het strand van Blankenberge, om 10.00 uur ter hoogte van de Beachclub.