Man (29) wordt wakker in mortuarium enkele minuten voor de autopsie zou plaatsvinden

Een jonge Spaanse gevangene is zondag wakker geworden op een autopsietafel in een mortuarium. Nochtans hadden drie artsen hem enkele uren eerder doodverklaard.

Het ‘levenloze’ lichaam van Gonzalo Montoya (29) werd zondag aangetroffen in zijn cel in een gevangenis in Asturië, in het noordwesten van Spanje. Daar moest hij een straf uitzitten voor diefstal.

Drie artsen kwamen ter plaatse en constateerden dat er geen tekenen van leven meer waren. Daarom werd het lichaam naar een plaatselijk mortuarium gebracht.

Gesnurk op autopsietafel

Maar enkele minuten voor de autopsie zou plaatsvinden, hoorden de lijkschouwers een vreemd geluid. Toen ze ging kijken, bleek dat de man lag te snurken op de autopsietafel. En dat is zijn redding geweest.

Nadat de gevangene weer bij bewustzijn was gekomen, werd hij in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens zijn familie waren er zelfs al markeringen op zijn lichaam aangebracht voor de insnijdingen bij de autopsie.

Oorzaak

Montoya ligt momenteel nog op de afdeling Intensieve Zorgen van het ziekenhuis. Zijn toestand zou stabiel zijn. Het is echter nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van blijvende schade.

Het is ook nog onduidelijk hoe het voorval is kunnen gebeuren. Uit de eerste waarnemingen zou het kunnen gaan om een vorm van katalepsie, waarbij het lichaam volledig verstijft in een bepaalde houding. Dat kan voorkomen bij een aantal psychische aandoeningen, maar ook door het gebruik van medicijnen of drugs.

Zijn familie vermoedt dat zijn epilepsie aan de basis van het incident lag, alhoewel dat nog niet bevestigd kon worden door artsen.