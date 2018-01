Krijgen Belgische gevangenissen eigen inlichtingendienst in strijd tegen terrorisme?

Afluisterapparatuur in gevangeniscellen, of het afluisteren van de (vaak gesmokkelde) mobiele telefoons van gevangenen: in Frankrijk is het een groot succes in de strijd tegen terrorisme. Volgens La Dernière Heure wordt momenteel onderzocht of dat systeem ook in ons land ingevoerd kan worden.

Frankrijk begon in februari 2017 op aanraden van een anti-terrorismecommissie met het Bureau Central du Renseignement Pénitentiaire (BCRP), een inlichtingendienst die zich richt op het Franse gevangeniswezen. De agenten van die dienst komen weliswaar nooit in rechtstreeks contact met de gevangenen, maar verzamelen wel alle mogelijke relevante informatie in de strijd tegen terrorisme, groot banditisme en ontsnappingspogingen.

Zo’n dienst bestaat momenteel in België niet, maar verschillende experts zouden er in de parlementaire commissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel voor gepleit hebben om ook in ons land een dergelijk systeem in te voeren.

Volgens woordvoerster Kathleen Van De Vijver sluit het Belgische gevangeniswezen de creatie van een eigen ‘inlichtingendienst’ niet uit: “We bestuderen momenteel de mogelijkheid om een dergelijk systeem ook bij ons in te voeren. We moeten de voor- en nadelen daarbij goed tegen elkaar afwegen, maar het lijkt ons zeker een optie.”

Een dergelijk systeem zou volgens experts veel efficiënter zijn dan de huidige maatregelen tegen radicalisering in gevangenissen (zoals afgesloten afdelingen), die volgens diezelfde experts eerder contraproductief zijn. Momenteel bevinden zich in België 432 geradicaliseerde gevangenen achter de tralies.