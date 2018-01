Ook Romelu Lukaku laat zich gelden na hetze over ‘racistische’ trui H&M en heeft krachtige reactie klaar

Een foto van zwart jongetje die poseerde voor een nieuwe H&M collectie zorgde maandag voor heel wat ophef. Op de trui stond namelijk de tekst ‘coolest monkey in the jungle’, coolste aap van de jungle, wat racistisch kon opgevat worden. Ook Romelu Lukaku mengde zich in het debat, en gaf een perfecte repliek op de hetze. Hij deelde op zijn Instagram een bewerkte versie van de foto, met het opschrift “Black is beautiful.”

H&M komt onder vuur te liggen na deze foto

LEES OOK: The Weeknd zet samenwerking met H&M stop na uitschuiver met trui

De zin ‘Coolest Monkey in the jungle’ werd op de foto van Lukaku dus vervangen door het opschrift “Black is beautiful”, zwart is prachtig. “Je bent een prins die binnenkort koning wordt, laat niemand je iets anders wijsmaken”, postte Manchester United-spits Lukaku als bijschrift bij zijn foto. De boodschap ging als een lopend vuurtje en verzamelde in geen tijd al meer dan 100.000 likes op Instagram.

Onder meer Dalilla Hermans liet ook al van zich horen. “Natuurlijk is het goed dat jullie een zwarte jongen model laten staan”, schreef ze. “Maar zet geen slogan als deze op een trui die door een zwart kind wordt gedragen. Denk na. Doe beter.”