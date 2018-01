GERUCHTEN. Fellaini hakt knoop over toekomst door, nieuwe gegadigde voor Özil

De transfermarkt is een week open, en met Philippe Coutinho naar Barcelona is de eerste monstertransfer van januari al een feit. Maar uiteraard blijft de molen lustig doordraaien. Rode Duivel Marouane Fellaini zou volgens The Sun een beslissing over zijn toekomst genomen hebben, en het is uitkijken naar de nieuwe club van Arsenal-sterren Mesut Özil en Alexis Sanchez. Uw dagelijkse portie transfergeruchten.

Marouane Fellaini zou de knoop over zijn toekomst hebben doorgehakt. De Engelse sensatiekrant The Sun weet dat de Rode Duivel aan trainer José Mourinho verteld heeft dat hij een nieuwe uitdaging wil en dus weg wil uit Manchester. Eerder sloeg Fellaini al een contractverlenging af. De Belgische middenvelder heeft een aflopend contract en kan in de zomer dus gratis vertrekken. Dat zal Mourinho niet leuk vinden, want The Special One liet in het verleden meermaals optekenen tevreden te zijn over Big Fella. Fellaini werd in het verleden al genoemd bij clubs als PSG en Napoli, maar kan ook naar China.

Alexis Sanchez. Foto: Photo News

Nog even en Alexis Sanchez is een vrij man. Het contract van de Chileense aanvaller bij Arsenal loopt komende zomer af, maar daar wil Manchester City niet op wachten. Volgens verschillende Engelse kranten hebben de Citizens een bod van zo’n dertig miljoen euro gedaan op Sanchez. De blauwhemden hebben vertrouwen dat de deal zal rondkomen - als Arsenal Sanchez niet van de hand doet, kan hij in de zomer gratis weg.

De dubbelslag van Juventus

Arsenal zou Monaco-middenvelder Thomas Lemar op het oog hebben als vervanger, schrijven The Daily Mirror en L’Equipe. Afgelopen zomer probeerden The Gunners de Franse international al naar het Emirates te lokken, maar de transfer ging toen niet door. Nu was het opvallend hoe Monaco-trainer Jardim de deur openhield. “Normaal gezien verkopen we niet in de winter, maar het mercato duurt nog tot het einde van de maand en er kan nog veel gebeuren”, zei die op een persconferentie. Arsenal zou zo’n 100 miljoen euro veil hebben voor Lemar.

Thomas Lemar. Foto: Photo News

Ook op dat andere goudhaantje van Arsenal, Mesut Özil, wordt volop jacht gemaakt. Net zoals bij Sanchez loop het contract van de Duitser komende zomer af en na Manchester United doet nu ook de naam Juventus de ronde als gegadigde - tenminste, als we Il Corriere dello Sport mogen geloven. Bij de Oude Dame zou Özil herenigd kunnen worden met landgenoot en voormalig ploegmaat bij Real Sami Khedira. Eerder werden de zwart-witten ook al in verband gebracht een transfer van de Duitse Liverpool-middenvelder Emre Can, wiens contract eveneens afloopt na dit seizoen. Volgens Sky Sports heeft Juventus zelfs al een persoonlijk akkoord met Can.

Loopt Racing Genk 85 miljoen euro mis?

Volgens de Spaanse website Diario Gol heeft de komst van Coutinho bij Barcelona verstrekkende gevolgen. De Kroatische middenvelder Ivan Rakitic zou door de komst van Coutinho andere oorden willen opzoeken. Liverpool en Arsenal worden al genoemd als mogelijke overnemers.

PSG zou maar liefst 170 miljoen euro willen betalen voor ex-Genk-middenvelder Sergej Milinkovic-Savic. Dat schrijft Juventus-fansite Il BiancoNero. De Limburgers hadden een doorverkooppercentage van maar liefst vijftig procent bedongen, maar stonden dat vorige maand af voor een vooraf afgelopen bedrag van negen miljoen euro. Jammer, want als dit waar is had de transfer van Milinkovic-Savic Genk zomaar eventjes… 85 miljoen euro kunnen opbrengen.

Sergej Milinkovic-Savic. Foto: Photo News

Newcastle wil van voormalig Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic af, meldt The Chronicle. De balorige Serviër werd amper nog gebruikt door coach Rafael Benitez sinds hij een rode kaart kreeg voor een elleboogstoot. Enig probleempje: The Magpies willen liefst zoveel mogelijk van de 16,5 miljoen die het aan Anderlecht betaalde recupereren.