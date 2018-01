13.000 toeristen zitten vast in populair Zwitsers skistation: “Met man en macht aan het werken”

Zermatt, een van de meest befaamde wintersportoorden van Zwitserland, is afgesneden van de buitenwereld door de overvloedige sneeuwval. Dat hebben de lokale autoriteiten dinsdag laten weten. Ongeveer 13.000 toeristen zitten geblokkeerd in het dorp in het kanton Wallis, aan de voet van de Matterhorn.

Voor de regio waar Zermatt in ligt, geldt het hoogste lawinegevaar, niveau 5. Het dorp is van de buitenwereld afgesloten: autowegen, treinverbindingen, wandelpaden en skihellingen zijn afgesloten. Ongeveer 13.000 toeristen kunnen er geen kant uit. Het enige dat er voor hen op zit, is geduldig wachten tot de miserie voorbij is.

Het gemeentebestuur probeerde dinsdagnamiddag soelaas te brengen met een luchtbrug, maar die werd na enkele uren al gesloten. Vermoedelijk heeft dat te maken met de nog steeds verre van ideale weersomstandigheden.

“De straten liggen hier enorm slecht door de sneeuw- en regenval”, zegt Sheeana Mets, een Belgische die Zermatt woont en werkt. “Ze zijn hier met man en macht aan het werken om ze weer vrij te krijgen.”

Door de sneeuwval zijn er geregeld stroompannes. “Vanmorgen was er een stroompanne, en later in de ochtend hebben we opnieuw enkele minuten zonder stroom gezeten, maar daarna hebben we geen problemen meer gehad.”

Van paniek door het lawinegevaar is er geen sprake. “De meeste winkels en zaken zijn ook gewoon open. Niet alle elektrische bussen in het dorp rijden door de staat van de straten. De elektrische wagens - taxi’s en dergelijke - hebben wel wat problemen op bepaalde locaties, vandaar dat die nu vermeden worden.”

Ook elders problemen

Ook op de Franse en Italiaanse flanken van de Alpen is de situatie niet rooskleurig. In het Italiaanse skioord Sestriere werd een appartementsgebouw van 5 verdiepingen in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door een lawine. De dertigtal mensen in het gebouw konden gezond en wel ontzet worden. Voor sommigen moest wel een tunnel gegraven worden.

Er viel de voorbije 48 uur meer dan 2 meter sneeuw in Sestriere. Heel wat wegen zijn bij wijze van voorzorg gesloten. Ook het ski-oord Cervinia, in de Aostavallei, is volledig geïsoleerd.

Op de hoogten van het Franse departement Savoie viel in 24 uur tijd 40 tot 90 centimeter sneeuw. Volgens de weerdienst Météo-France komt zo’n situatie gemiddeld maar om de 30 jaar voor.

