Cafégangers die Willy (60) doodsloegen voor café en hem ‘toch maar een dronkaard” noemen, moeten tot vier jaar naar cel

Aalst - De twee mannen die in juli van vorig jaar volksfiguur Willy Michiels (60) doodsloegen voor een café in de Osboekstraat in Aalst zijn door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot vier en drie jaar cel, telkens voor de helft met uitstel.

De fatale klappen vielen na een hoogoplopende discussie op 16 juli in café La tour d'eau. Willy Michiels, een bekend figuur in de Aalsterse kroegen, had er woorden gekregen met enkele stamgasten. Er volgde een schermutseling en Willy Michiels werd op straat achtergelaten. Hij overleed zeven dagen later aan zijn verwondingen. De wetsdokter stelde vast dat zijn dood rechtstreeks het gevolg was van de schedelbreuk die hij had opgelopen door de klappen. “Het was toch maar een dronkaard”, verklaarde Frederik M. achteraf meermaals aan de politie. Kort na de feiten had Kenny V.O. ook al bij zijn vrienden opgeschept over hoe het slachtoffer had toegetakeld.

De correctionele rechter in Dendermonde tilt zwaar aan de feiten. “De aanleiding voor het geweld was banaal”, oordeelt rechter Mieke Butstraen. “Beiden mannen toonden geen enkel respect voor het slachtoffer. Het feit dat ze op het moment van de feiten onder invloed waren van drank en drugs, praat het geweld niet goed.”

Glas water

Kenny V.O. is nu veroordeeld tot vier jaar cel waarvan de helft met uitstel. Frederik M. moet drie jaar achter de tralies, waarvan de helft met uitstel. Voorwaarde is wel dat beide mannen zich onder meer ambulant laten behandelen voor hun agressieproblematiek en drugsverslaving.

Ook Iris D.T. (40) uit Aalst werd veroordeeld. De vrouw had gezien dat Willy Michiels werd geslagen en op straat bleef liggen, maar ging geen hulp halen. Ze kreeg van de rechter een celstraf van zes maanden volledig met uitstel opgelegd. “Ze toonde oprecht spijt over wat ze gedaan had”, motiveerde de rechter haar beslissing. “Deze vrouw heeft wel schuldinzicht.” Tijdens haar proces had D.T. verklaard dat ze Willy Michiels nog een glas water was gaan brengen toen hij neerlag op de grond. “Ik dacht dat alles in orde was. Als ik had geweten dat zijn situatie toen zo ernstig was, had ik zeker de ziekenwagen gebeld. Ik voel me absoluut niet goed bij wat ik heb gedaan.”