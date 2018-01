Indrukwekkende taferelen in het Amerikaanse New York. Door de aanhoudende koude zijn watervallen veranderd in ijs en lijken de waterfonteinen op een soort ijsvulkaan.

Passanten van het Letchworth Park in New York kunnen genieten van een indrukwekkende waterfontein. Doordat het de laatste tijd zo koud is, bevriest het water meteen wanneer het uit de fontein komt. Op die manier lijkt het wel een ijsvulkaan.