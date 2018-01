Vader (37) beschuldigd van 900 verkrachtingen en aanrandingen van meisjes onder zijn hoede

Viktor Lishavsky (37) wordt ervan beschuldigd de ergste Russische pedofiel ooit te zijn. Hij zou meer dan 900 verkrachtingen en aanrandingen op zijn kerfstok hebben, voornamelijk bij meisjes die hij onder zijn hoede had.

In juni van vorig jaar werd Lishavsky gearresteerd nadat een meisje waar hij op dat moment de pleegvader van was, had geklaagd over verkrachting en seksueel misbruik door de Rus. Het plaatje dat ze schetste was erg: hij zou meerdere meisjes één per één meegenomen hebben naar zijn appartement om hen daar aan te randen.

Nu de speurders de zaak verder onderzocht hebben, wordt duidelijk dat de man gigantisch veel op zijn kerfstok heeft. Hij wordt beschuldigd van 248 verkrachtingen en 358 “gewelddadige seksuele daden” bij meisjes van 13 jaar en jonger. Daarnaast worden hem nog 22 aanrandingen bij meisjes onder de 14 jaar ten laste gelegd en zou hij ook 11 verkrachtingen gedaan hebben waarbij hij het slachtoffer ook met de dood of ernstig fysiek leed bedreigd zou hebben. De andere beschuldigingen draaien eveneens rond seksuele en gewelddadige daden, waaronder 151 gevallen waarin hij iemand verkrachtte en daarbij misbruik maakte van de fysieke onmacht van het slachtoffer.

Het dossier tegen de man telt 919 beschuldigingen van verkrachting en aanranding. Samen met zijn vrouw had hij drie kinderen, maar ze namen ook negen meisjes onder hun hoede. Ook aan hen vergreep de man zich. Zijn vrouw Olga wordt niets ten laste gelegd.

“Hij beschouwde de meisjes als zijn persoonlijke harem”, melden Russische media. “Met het geld dat hij als pleegouder kreeg, huurde hij een appartement waar hij zowat elke dag seks had met de meisjes.” Hij kreeg 300 euro per maand om te zorgen voor elk van de vijf adolescenten die hij misbruikte.

Nochtans hadden de man en zijn vrouw meerdere inspecties ondergaan door Russische diensten. “Er was niet alarmerend aan het gezin”, zegt Alla Kuznetsova, minister van Onderwijs in de regio. “Maar de vijf meisjes zijn teruggestuurd naar het weeshuis.” Ook andere bronnen hebben het over een familie die “vrij was van problemen” en zelfs aanbevelingen had gekregen voor de manier waarop omgegaan werd met de pleegkinderen.