Het succes van KV Kortrijk zit vooral in de mentaliteit: Kerels schitteren naast het veld ook op de planken

Geen Spaanse zon op de stage van KV Kortrijk. De Kerels hadden zelfs geen bal nodig, laat staan een voetbalveld. Ze doken in Nieuwpoort in de ijskoude Noordzee, ruilden er op de vrijdagmarkt prei voor pasta, braken zich het hoofd over ‘stomme’ puzzels en voerden voor een vol cultureel centrum het theaterstuk Romeo & Julia op. Maar zo win je dus zeven matchen op negen. Frank Buyse

Eigenlijk haalde in 2017 geen coach betere resultaten dan Glen De Boeck. Van januari tot november was hij weliswaar werkloos, maar in de laatste twee maanden van het jaar scoorde hij als de nieuwe coach ...