Rechter steekt niet weg wat hij over bestuurder denkt die met hele gezin door dorp scheurt: “Onnozelaar”

Oudenburg / Ichtegem - De Brugse politierechter Peter Vandamme spaarde een 29-jarige man uit Bredene dinsdagochtend niet. Hij noemde S.D. zelfs een “onnozelaar”. De feiten waarvoor de man zich moest verantwoorden waren dan ook niet bepaald sympathiek.

Op 9 september 2016 merkte de politie de man met zijn Nissan X-trail op in de Westkerksestraat in Oudenburg. Hij hield er volgens de agenten een “sportieve rijstijl” op na. De man reed er omstreeks 20.30 uur voorbij de wegenwerken aan een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur terwijl de snelheid daar op dat moment beperkt was tot 30 kilometer per uur. De agenten achtervolgden hem en moesten naar eigen zeggen tot 140 kilometer per uur rijden om hem bij te houden. De officiële vaststelling bleef uiteindelijk beperkt tot 112 kilometer per uur.

Even verderop zetten ze de bestuurder dan ook aan de kant. Toen bleek dat zowel zijn partner als zes kinderen in de wagen zaten. “We zijn een nieuw samengesteld gezin”, verklaarde hij. “En ik ben me aan het haasten om de kinderen op tijd opnieuw over te dragen.”

Kostwinner

Voor de Brugse politierechtbank probeerde de advocaat van de man nog een milde straf te regelen. “Het materiaal van de politie was op dat moment niet geijkt”, klonk het. “Bovendien is hij de enige kostwinner in het gezin. Daarom vraag ik u om niet te streng te zijn.”

Daar dacht de politierechter echter anders over. Hij tilde zwaar aan de feiten. "U reed volgens de politie aan 112 kilometer per uur door de zone 30”, zei Peter Vandamme. “Het was in de praktijk misschien “maar” 100 kilometer per uur, maar dan nog. Bovendien zitten je vrouw en zes kinderen in de wagen. Als jij je leven beu bent, doe je dat maar. Maar betrek je vrouw en kinderen daar niet bij. Onnozelaar!”

De dertiger kreeg een rijverbod van drie maanden en een geldboete van 900 euro mee naar huis.