Politie bevestigt: “Nederlandse supporters in tribune tijdens rellen Lierse-Beerschot”

De politie van Lier is volop bezig met het onderzoek naar de rellen tijdens de wedstrijd tussen Lierse en Beerschot-Wilrijk. De match werd toen even stilgelegd nadat bengaals vuur over en weer vloog. Er werden nog geen arrestaties verricht, maar de politie bevestigt wel dat er zich Nederlanders hadden gemengd tussen de fans van Lierse.

De topper in de Proximus League tussen Lierse en Beerschot-Wilrijk afgelopen zaterdag werd ontsierd door rellen. Zo is op beelden te zien hoe vanuit de spionkop van de thuissupporters Bengaals vuur wordt gegooid richting uitvak, waarop de projectielen meteen worden teruggegooid richting thuistribune of het veld. Achter de tribune forceerden fans van de bezoekers dan weer een poort en raakten ze slaag met de politie. “Maar er werd niet alleen met vuurwerk gegooid, ook onder meer met bekers bier en urine”, aldus Magalie Derboven van de politie van Lier. “Het is niet zeker wie gestart is, maar beide groepen waren mekaar zeker waard.”

Nederlanders

Voorlopig werden nog geen arrestaties verricht, maar bij de supporters van de twee teams wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar Nederlandse fans. Volgens Ronny De Lathouwer, voorzitter van het Lierse supportersverbond, zijn de problemen tussen beide supportersgroepen alvast nieuw. “Behalve toen de supporters van Beerschot ‘Fukushima’ riepen naar Kawashima zijn er nooit spanningen geweest, dit seizoen al twee keer. Gaan er dit seizoen andere mensen kijken? Worden de fans opgehitst door buitenlandse inmenging? Eerlijk gezegd denk ik eerder aan dat laatste. Het is in ieder geval een spijtige zaak.”

Niet eerste keer

“Het onderzoek loopt nog volop”, aldus Derboven. “Maar ik kan wel bevestigen dat er zich minstens een tiental Nederlandse supporters tussen de fans van Lierse had gemengd.” Of die Nederlanders de aanstokers waren van de rellen en of ze aan bepaalde clubs gelieerd zijn, is nog onbekend: daarvoor is het nog wachten op het onderzoek van de beelden die de camera’s in het stadion maakten en filmpjes die op social media te vinden zijn.

Het zou alvast niet de eerste keer zijn dat Nederlanders in ons land keet komen schoppen: in oktober zorgden Nederlandse hooligans voor zware rellen na de match tussen Club Brugge en Antwerp (lees meer).

Overleg

Na de wedstrijd doken ook beelden op van een razende voorzitter van Beerschot-Wilrijk, die niet te spreken was over het feit dat beide kernen vlak naast mekaar zaten en er geen netten gespannen waren tussen de twee vakken. Zowel Lierse als Beerschot spraken intussen met elkaar af om samen te bespreken hoe ze problemen in de toekomst kunnen vermijden.

Op dit beeld is te zien hoe een vuurpijl vanuit het Lierse vak (rechts) naar het bezoekersvak vliegt en wordt teruggeworpen