“Mond open en staren maar”: opnieuw vragen bij mentale toestand van Trump, die woorden van Amerikaans volkslied niet (meer) lijkt te kennen

Donald Trump ligt opnieuw zwaar onder vuur in eigen land, nadat de Amerikaanse president maandagavond voor aanvang van een American football-wedstrijd de woorden van het volkslied vergeten leek te zijn. Dat is olie op het vuur voor Amerikanen die zich steeds meer vragen stellen bij de mentale capaciteiten van hun 71-jarige president.

President Trump maakte maandagavond zijn opwachting bij een belangrijke American football-wedstrijd, en betrad voor aanvang het veld om er, zoals de traditie het wil, samen met leden van de verschillende takken van het Amerikaanse leger het volkslied te zingen. Die zangstonde is enorm belangrijk in de Verenigde Staten, aangezien het lied als een teken van vaderlandsliefde wordt gezien.

Het ging echter niet van een leien dakje: de president werd uitgejouwd door tienduizenden aanwezigen die zich massaal in het wit hadden gekleed, of die zwaaiden met witte handdoeken. Dat als reactie op het feit dat Trump iedereen die het niet met hem eens is denigrerend had bestempeld als “snowflakes” (“sneeuwvlokjes”). Een speler uitte bovendien zijn steun voor de protesten door “Fuck Trump” te roepen in het bijzijn van de camera’s in de spelerstunnel.

Alabama RB Bo Scarbrough yells “F**k Trump” on behalf of most of the people in this nation before tonight’s pic.twitter.com/pbi352sIhE — Simar (@sahluwal) 9 januari 2018

“Mond open en staren maar”

De avond van Trump verbeterde niet bij het zingen van het volkslied: de Amerikaanse president leek de tekst van de eerste zinnen nog te kennen, maar naarmate de “Star-Spangled Banner” verder vorderde, zong de president steeds minder mee, of leek hij zomaar wat voor zich uit te prevelen.

Een schande in het patriottische Amerika, waar de woorden van het volkslied nog heilig zijn. De president werd op Twitter dan ook genadeloos bespot en bekritiseerd.

Does Trump know the words to the Star Spangled Banner? When the camera panned to him he just had that mouth agape, thousand-yard stare going. #NationalChampionship — Drew Gibson (@SuppressThis) 9 januari 2018

To be clear: We were about 30 feet from Trump during national anthem. We could not tell what he was saying or singing. He appeared to mouth some of the words and was quiet for some of the others. — Josh Dawsey (@jdawsey1) 9 januari 2018

Oh my god. He was mouthing the wrong words. Trump doesn’t know the national anthem — William “stable genius” LeGate (@williamlegate) 9 januari 2018

Trump just proved he doesn’t know the words to our National Anthem. I bet every single DREAMer does. #DACA — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) 9 januari 2018

America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0 — Nick Laparra (@NickLaparra) 9 januari 2018

The man CLEARLY does not know the words to the National Anthem. This is indisputable.



All of that hate he has spewed toward Black folk about taking a knee and the man doesn’t know the words.



A disgrace. https://t.co/JrwPXRXSoY — Shaun King (@ShaunKing) 9 januari 2018

Hypocriet?

De kritiek op Trump klonk des te luider, omdat de president zowel tijdens zijn verkiezingscampagne als in de eerste maanden van zijn ambtstermijn vaak kritiek gaf opAmerican football-spelers die niet bleven rechtstaan tijdens het volkslied, als protest tegen de raciale ongelijkheid en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

IDEA: Before spending 6 months lecturing football players about respecting the national anthem MAYBE LEARN THE WORDS https://t.co/sNtVhGhZg0 — Judd Legum (@JuddLegum) 9 januari 2018

Bovendien eiste Trump enkele uren voor de wedstrijd in Alabama in een speech nog dat iedereen “onze vlag respecteert, dat iedereen ons nationaal volkslied respecteert.”

We are fighting for our farmers, for our country, and for our GREAT AMERICAN FLAG. We want our flag respected - and we want our NATIONAL ANTHEM respected also! pic.twitter.com/16eOLXg6Fi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 januari 2018

Dementie

Het feit dat Trump de woorden van het Amerikaanse volkslied niet (meer?) kent, is ook olie op het vuur voor de groeiende schare Amerikanen die zich vragen stellen bij de mentale capaciteiten van hun 71-jarige president. Die groep groeit nadat Trump begin december niet uit zijn woorden leek te raken tijdens een speech over de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem, en kreeg vorige week nieuwe munitie in het veelbesproken en fel gecontesteerde boek ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’. Daarin claimt auteur Michael Wolff dat de Amerikaanse president steeds vergeetachtiger wordt, oude vrienden niet langer herkent, en steeds hetzelfde verhaal vertelt. Het Witte Huis én Trump zelf (op Twitter) ontkennen dat echter ten stelligste.

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 januari 2018

Bovendien lekte vorige week uit dat een groep Democratische congresleden (en één voorlopig nog onbekende Republikein) medisch advies had ingewonnen bij een hoog aangeschreven psychiater over de cognitieve toestand van de president.

Fred Trump, de vader van de president, ontwikkelde Alzheimer toen hij 80 werd.