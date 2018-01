Dode man gevonden in flat Breda, twee verdachten zwaargewond na sprong van derde verdieping

Twee mannen, van 26 en 27 jaar, zijn dinsdagochtend zwaargewond geraakt nadat ze van de derde verdieping van een flatgebouw in Breda waren gesprongen. Dat meldt de Nederlandse politie. In de flat waar de mannen waren uitgesprongen, troffen de agenten ook nog een levenloos lichaam aan. De hele zaak stelt de politie voorlopig nog voor een raadsel.

Een routinecontrole. Dat was dinsdagochtend rond 5.30 uur het plan van enkele surveillerende agenten toen ze een wagen lieten stoppen in de Hoge Vlucht-wijk in het Nederlandse Breda. De twee inzittenden van de wagen besloten echter gas bij te geven en op de vlucht te slaan, waarna de agenten meteen de achtervolging inzetten.

Na een korte achtervolging stopte de wagen aan een flatgebouw in de Roeselarestraat. De twee stapten uit en renden het gebouw in. Ondertussen merkten de agenten een tas vol handvuurwapens op in de auto. Er werd een speurhond opgeroepen, die het spoor van de twee verdachten opnieuw te pakken moest zien te krijgen.

Een arrestatieteam kwam ter plaatse en viel de woning binnen. Op het moment dat de agenten aan de voorzijde naar binnen gingen, sprongen de twee aan de achterzijde van het gebouw vanop het balkon van de derde verdieping naar beneden. Beide mannen raakten daarbij zwaargewond.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse en brachten de verdachten naar het ziekenhuis. De twee werden aangehouden en onder bewaking geplaatst.

Drie ambulances en veel politie eenarmig. Mannen in arrestatieteampakken helpen de gewonden op de brancard. pic.twitter.com/LZqyjS1UOp — Birgit Verhoeven (@BirgitVerhoeven) 9 januari 2018

Levenloos lichaam

Toen de speurders zich in de flat begaven van waaruit de verdachten gesprongen waren, troffen ze het levenloos lichaam van een man aan. Voorlopig is niet duidelijk hoe die om het leven gekomen is. Een forensisch team van de politie kwam ter plaatse en er werd ook al een buurtonderzoek gehouden. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

De ruime omgeving van het flatgebouw werd lange tijd afgesloten voor het verkeer.