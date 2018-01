Het bloedige verleden van het ‘historische dorp’ waar soldaten elkaar elke dag aanstaren

Voor het eerst in meer dan 2 jaar hebben afgevaardigden van Noord- en Zuid-Korea nog eens officieel met elkaar gesproken. Dat gebeurde in Panmunjom, een neutrale zone tussen beide landen. En een symbolisch zeer belangrijke plaats, al kent het dorp ook een bloedige geschiedenis.

De ogen van de wereld zijn dezer dagen gericht op een klein dorpje tussen Noord- en Zuid-Korea, Panmunjom. Noord-Koreaanse en Zuid-Koreaanse vertegenwoordigers schudden elkaar de hand in een historisch akkoord naar aanleiding van de Olympische Winterspelen. Al kan de gemilitariseerde zone op de grens al lang geen dorp meer genoemd worden. De boerderijen en huisjes die er ooit stonden, werden grotendeels vernietigd tijdens de Koreaanse Oorlog. Terwijl die oorlog Panmunjom verwoestte, betekende het dorp tegelijk ook het einde van dat conflict. Het is namelijk in Panmunjom dat er maandenlang historische gesprekken gevoerd werden tussen de leiders van beide Korea’s en waar uiteindelijk in juli 1953 de wapenstilstand werd ondertekend die een einde maakte aan die Koreaanse Oorlog. Die vredesgesprekken bepaalden mee of er al dan niet een Derde Wereldoorlog zou uitbreken.

Foto: AP

Dat werd dus vermeden, maar de spanning op het schiereiland tussen de twee landen is nooit meer weggegaan. Tot op de dag van vandaag staan het kapitalistische zuiden en het communistische noorden lijnrecht tegenover elkaar. In Panmunjom is dat ook létterlijk zo. Soldaten van het Zuid- en Noord-Koreaanse leger kijken elkaar aan, elk aan hun eigen kant van de grens, dag in, dag uit.

Sterren op Tripadvisor

Hoewel het een gedemilitariseerde zone is, maakt dit van Panmunjom toch ‘de meeste gespannen plaats ter wereld’. Dat weerhoudt toeristen er echter niet van om de plaats te bezoeken. Op Tripadvisor heeft Panmunjom intussen 4,5 sterren vergaard. Zowel vanuit Noord-Korea als vanuit Zuid-Korea kan de plaats door toeristen bezocht worden; langs beide kanten worden er toeristische rondleidingen aangeboden. Maar in het verleden liepen die rondleidingen niet altijd vlekkeloos. Toen een Sovjet-toerist in 1984 tijdens zo’n rondleiding zich uit de groep verwijderde en de grens probeerde over te steken, probeerden Noord-Koreaanse soldaten hem terug te halen. Daarbij overschreden ze zélf de grens, waarna ze onder vuur werden genomen door Zuid-Koreaanse grenswachters. Meerdere Noord-Koreanen kwamen toen om het leven in een vuurgevecht van minstens een half uur.

Het was lang niet het enige dodelijk incident in het gebied. Integendeel. Sinds de wapenstilstand in 1953 werd ondertekend, heeft de zone al meermaals dramatische incidenten gekend. Zo probeerden al heel wat Koreanen naar de andere kant van de grens over te lopen. Meestal van Noord-Korea richting het zuiden. Maar van de duizenden ontsnappingspogingen die de voorbije decennia werden ondernomen, zijn er bijna evenveel geëindigd met de dood. Recent nog gingen zeldzame beelden van zo’n ontsnappingspoging de wereld rond. Dat was er een zonder dodelijk afloop, al werd de Noord-Koreaanse overloper wel meerdere keren getroffen door kogels.

Foto: AP

Ook niet-Koreaanse militairen stierven al in de gedemilitariseerde zone. In 1976 bijvoorbeeld vielen Noord-Koreaanse soldaten medewerkers van de Verenigde Naties aan. Zij moesten een populier omhakken die het uitzicht op gebouwen van de VN zou blokkeren. Twee Amerikaanse officieren werden daarbij gedood met bijlen.

Zone vol landmijnen

Anno 2018 wordt de zone intussen bewaakt en omringd door duizenden militairen die klaar staan om op elk moment de wapens op te nemen tegen de ‘grote vijand aan de andere kant van de grens’. Daarnaast liggen op en rond het gebied miljoenen landmijnen of is de enige weg tussen het noorden en het zuiden omgeven door witte betonnen blokken die vol met explosieven zitten en elk moment kunnen opgeblazen worden. De term ‘gedemilitariseerde zone’ klinkt daarom misschien wat misleiden. Want in werkelijkheid is Panmunjom een van de meest gemilitariseerde zones op onze planeet.

Foto: AP

Opbod

De spanning tussen beide landen heeft niet alleen geleid tot heel wat doden, maar zet de twee Korea’s ook aan tot haantjesgedrag. Zo staat de hoogste vlaggenstok ter wereld in Noord-Korea. Toen het noorden in Panmunjom een vlag de lucht in trok, besliste het zuiden hetzelfde te doen, maar de vlag werd net dat ietsje groter gemaakt. Daarop antwoordde Noord-Korea door hun vlag op een nog hogere vlaggenmast te plaatsen. Gevolg: aan de noordelijke kant van de grens staat nu een vlaggenmast van 160 meter hoog.

Het opbod stopt daar overigens niet. De twee kanten ‘pesten’ elkaar ook door zo luid mogelijk geluidsfragmenten door luidsprekers te laten galmen. Vorig jaar nog besliste Zuid-Korea om de soundtrack van de western The Good, the Bad and The Ugly luid af te spelen, om de troepen van Noord-Koreaans leider Kim Jong-un te pesten. Noord-Korea liet op zijn beurt uitgebreide speechen van Noord-Koreaanse leiders door de luidsprekers klinken. Panmunkjom staat dus niet alleen symbool voor het einde van de gewapende oorlog tussen de twee Korea’s, maar symboliseert tegelijk dus ook nog steeds de grote tegenstellingen en het blijvende vijandschap tussen de twee.

Het is dus nog maar de vraag of Panmunjom de komende dagen het toneel wordt van een échte doorbraak in de gespannen relaties tussen Noord-Korea en Zuid-Korea of dat het dorp vooral zal blijven gekenmerkt worden door soldaten aan weerszijden van de grens die elkaar nog steeds blijven aanstaren, eerder dan dat ze elkaar de hand zullen schudden.

Foto: AP