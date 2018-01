Opnieuw handgranaat gevonden in Gents park

Gent - Voor de tweede dag op een rij is een handgranaat gevonden in een Gents park. Dovo is verwittigd en er is een perimeter van 25 meter ingesteld.

Het park waar de handgranaat gevonden is, ligt aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. De granaat werd er dinsdagmiddag gevonden, waarop ontmijningsdienst Dovo ter plaatse kwam. Er werd een perimeter ingesteld rond het park en rond 15.30 uur werd het park weer vrijgegeven.

Maandag was een ander Gents park - het Banierpark, vlak bij de Dampoort - al een tijdlang afgesloten door de hulpdiensten nadat een wandelaar er iets voor 16 uur een granaat had gevonden. Rond 17.30 uur werd het park opnieuw vrijgegeven.

Parket start onderzoek

Het gerecht is intussen een onderzoek gestart nadat voor de tweede dag op rij een granaat werd aangetroffen in een park. Dat melden de lokale politie en de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Bij de twee granaten was het ontstekingsmechanisme al verwijderd.

“Uit verder onderzoek blijkt dat het om een replica granaat (airsoft) zou gaan waarbij het ontstekingsmechanisme reeds was verwijderd”, zegt het parket.