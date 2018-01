Hazard opnieuw fit voor halve finale tegen Arsenal

Eden Hazard is paraat voor de heenwedstrijd van de halve finales van de League Cup van woensdag thuis tegen Arsenal. Dat was de boodschap die Antonio Conte dinsdag had voor de pers. De Rode Duivel miste zaterdag het duel van de Blues bij Norwich (0-0) tijdens de derde ronde van de FA Cup door een lichte kuitblessure.

“Eden is in goede conditie”, stak Conte van wal. “Hij is hersteld van een lichte kwetsuur in de kuit en is klaar om te spelen.”

Ook de rest van de selectie was blessurevrij. “Niemand heeft ergens last van”, vervolgde Conte. “Voor (nieuwe aanwinst) Ross Barkley is het wel nog te vroeg, maar we zijn blij dat zijn fysieke conditie goed is. Hij traint al mee en begrijpt de manier hoe we voetballen.”

De terugwedstrijd van de halve eindstrijd van de League Cup in het Emirates Stadium staat op woensdag 24 januari op het programma. In de andere halve finale ontvangt Manchester City vanavond tweedeklasser Bristol City. De finale staat gepland voor zondag 25 februari.