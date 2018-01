App vervangt meer en meer bezoek aan de bank

Hoe vaak bezoekt u een bankkantoor? Die vraag stelde Bankshopper in de marge van de ‘Bank van het Jaar’-verkiezing in samenwerking met Het Nieuwsblad. Blijkt dat één op de twee Belgen in geen drie maanden meer in zijn bankkantoor is langsgeweest. Wie wel nog langsgaat, doet dat vooral om geld af te halen of te storten, zo blijkt. Tegelijk maken al vier op de vijf respondenten gebruik van een app om verrichtingen uit te voeren.

“Een logische trend die zich in de toekomst alleen maar zal doorzetten”, zegt Niels Saelens van Bankshopper. “De nieuwste generatie apps biedt veel meer mogelijkheden dan louter het saldo van een zichtrekening raadplegen of een overschrijving uitvoeren, sommige banken laten hun klanten via die app zelfs al woonleningen afsluiten of chatten met een adviseur. We mogen niet vergeten dat de spaarders en beleggers reeds op andere vlakken ervaring hebben met digitaal consumeren. Zij verwachten nu ook van de banken 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven informatie over en toegang tot financiële producten en diensten.”