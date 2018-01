In één van de grootste religieuze processies ter wereld zijn enkele miljoenen katholieke Filipino’s dinsdag door de hoofdstad Manila getrokken. Naar loffelijke jaarlijkse gewoonte werd een houten figuur van een zwarte Jezus meegezeuld. Vele processiegangers deden hun uiterste best, het eeuwenoude relikwie aan te raken. De Christusfiguur wordt immers heilzame en magische krachten toegeschreven. Meer dan 6.000 agenten en soldaten hielden een veiligheidsoog in het zeil.