Foutparkeerder krijgt onaangename (en gepeperde) verrassing: boete van 6.200 euro

Een foutparkeerder in het Nederlandse Breda kon zijn ogen niet geloven toen hij het gigantische bedrag op zijn boete zag. De man moest voor zijn overtreding ruim 6.200 euro betalen. “Ik dacht: wat overkomt me nu? Zijn dit de tarieven voor het nieuwe jaar?”

Jeroen Jas ging vrijdag op bezoek bij een vriend in Breda en parkeerde zijn wagen enkele uren in de stad. De man betaalde via een parkeerapp, maar selecteerde daarbij het verkeerde kenteken. Toen hij terugkwam trof Jeroen tot zijn ongenoegen een boete aan onder zijn ruitenwisser. Maar zijn verbijstering nam alleen maar toe toen hij het te betalen bedrag op de prent zag staan: 2,20 euro parkeerbelasting en maar liefst 6.200 euro voor de naheffing.

“Ik schrok enorm”, aldus Jeroen in De Telegraaf. “Ik dacht: wat overkomt me nu? Zijn dit de tarieven voor het nieuwe jaar? Of sta ik op een invalideplek? Maar dan was mijn auto wel weggesleept.”

Komma

Uiteindelijk bleek het om een fout te gaan. Volgens de gemeente Breda is er iets misgegaan bij het updaten van de handcomputers waarmee de parkeerwachten boetes uitdelen. Waarschijnlijk is bij het invoeren van het nieuwe tarief de komma op de verkeerde plek gezet: de boete had dan ook 62 euro moeten bedragen.

Jeroen was niet de enige die de monsterboete kreeg. Volgens de gemeente gaat het om “een handjevol” foutparkeerders. Ze hebben geluk: de boetes worden kwijtgescholden en ze krijgen een bloemetje.