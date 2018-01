Meer dan 340 grijze papegaaien in beslag genomen in Istanboel

De Turkse douane heeft in Istanboel 341 exemplaren van de wereldwijd bedreigde grijze papegaai in beslag genomen.

De vogels werden ontdekt in een pakhuis, aldus het staatspersbureau Anadolu dinsdag. De autoriteiten waren vooraf getipt. De papegaaien werden uit Congo via Irak naar Turkije gesmokkeld. Tien vogels overleefden de reis niet, de overige dieren werden naar een opvangcentrum in de stad Bursa gebracht.

De handel in Afrikaanse grijze papegaaien, die in het wild worden gevangen, is sinds vorig jaar verboden. Enkel in gevangenschap gekweekte exemplaren mogen nog verkocht worden. De dieren staan op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Smokkelaars verdienen er goed geld aan.