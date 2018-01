Zlatan Ibrahimovic is geen God in eigen land en kaart probleem aan: “Als ik blond was, zou ik een bank mogen overvallen”

Wie dacht dat Zlatan Ibrahimovic onaantastbaar is in “zijn” Zweden, komt blijkbaar bedrogen uit. De elfvoudig Zweeds voetballer van het jaar ervaart zelfs racisme, vooral vanuit de media. “De Zweedse media vallen me nog steeds aan”, stelde Ibrahimovic in een interview met Canal+.

“Als een andere speler dezelfde fouten zou maken als ik, zouden ze hem verdedigen”, aldus de spitsbroeder van Romelu Lukaku bij Man United. “Bij mij gebeurt dat niet. Maar daar word ik sterker van. Ik zeg niet dat het racistisch is, maar het is sluimerend racisme. Daar ben ik zeker van. Mijn naam is niet Svensson of Andersson. Als ik blond was, zouden ze mij nog verdedigen als ik bank had overvallen.”

En dat terwijl Zlatan naar eigen zeggen de beste Zweedse voetballer uit de geschiedenis is. “Ik ben waarschijnlijk de beste Zweedse speler ooit. Ik heb bereikt wat anderen nooit hebben bereikt. Het record van het aantal Gouden Ballen voor één speler was twee. En hoeveel heb ik er gewonnen? Elf. Wat ik heb gepresteerd voor het Zweedse elftal, heeft niemand me voorgedaan. Ik ben de beste.”

Ibrahimovic vindt dat hij niet aanvaard wordt zoals hij is. “Als ik gek doe, doe ik dat omdat ik weet dat de media het niet altijd accepteren. Mijn uitspraak over de Eiffeltoren bijvoorbeeld (dat hij bij PSG zou blijven als de Eiffeltoren door een standbeeld van hem werd vervangen, red). Ik wist dat ik de media daarmee gek zou maken. Dat deed ik met opzet. Ik meet van tevoren altijd het effect. Of ik die dingen echt geloof, dat is wat anders”, aldus Zlatan.