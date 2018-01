Stiefvader misbruikt meisje en chanteert haar met naaktfoto's

Aarschot - Een man uit Aarschot die jarenlang zijn stiefdochter seksueel misbruikte en haar chanteerde met naaktfoto's, is in de Leuvense strafrechtbank veroordeeld tot 37 maanden cel.

Het slachtoffer was amper 4 jaar toen het misbruik van haar stiefvader Marc S.(53) begon. Deze laatste laatste was toen pas getrouwd met de moeder van het slachtoffer. Op 24 september 2013 verwittigde de jonge vrouw, intussen 18 jaar, de politie met de melding dat ze op de computer van haar stiefvader een filmpje had gevonden waarop te zien is hoe het meisje zich in de badkamer aan het uitkleden was. Het slachtoffer vertelde de politie dat ze daar geen toestemming voor gegeven had. Voorts meldde het meisje dat S. haar jarenlang misbruikt had in bed en in de badkamer. De dader vertelde haar dan dat ze “doktertje” gingen spelen. Volgens een door het gerecht aangestelde deskundige is de uitleg van het meisje psychologisch coherent en consistent.

Valse emailaccount

Niet alleen misbruikte S. zijn stiefdochter fysiek, ook mentaal chanteerde hij haar met naaktfoto's. S. stuurde eind 2012 vanop een valse emailaccount haar een vriendschapsverzoek. Daarop stuurde hij zijn stiefdochter twee naaktfoto's van haar, en dreigde ermee deze te verspreiden en naar haar moeder door te sturen als ze niet zou antwoorden op zijn e-mails. Op een bepaald moment stuurde hij haar een foto van een vagina met de vraag dat hij ook zo'n foto van haar zou krijgen. Voor zijn daden kreeg S. 37 maanden cel en is hij voor 5 jaar zijn burgerrechten kwijt. Het slachtoffer kreeg 7.500 euro schadevergoeding. Omdat S. vast werk heeft en zijn belangen in België heeft, is de kans klein dat de man zich zal onttrekken aan de uitvoering van zijn straf. De rechter achtte een onmiddellijke aanhouding niet nodig.