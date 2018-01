Gasleiding geraakt op speelplaats: 210 leerlingen geëvacueerd

Aalst - De 210 leerlingen van de lagere en middelbare Steinerschool Michaëli in de Affligemdreef in Aalst hebben dinsdagochtend de schoolgebouwen met spoed moeten verlaten wegens een gaslek.

Toen bleek dat arbeiders bij graafwerken op de speelplaats van de Steinerschool een ondergrondse leiding hadden geraakt, nam de directie geen risico. Ze liet meteen de volledige school evacueren.

“We zijn onze speelplaats al een tijdje aan het verfraaien. Kort na 9 uur hebben de arbeiders met de kraan de ondergrondse leiding van de LPG-tank geraakt. Het was gelukkig geen leiding die aangesloten is op het netwerk, wel de leiding van de bovengrondse LPG- tank. Wij hebben uiteraard de hulpdiensten gebeld en de leerlingen van de lagere school en de middelbare school in veiligheid gebracht”, zegt Tim De Backer, directeur van de middelbare afdeling.

Gevaar geweken

De brandweer van Aalst was snel ter plaatse en besloot samen met de politie uit voorzorg de Affligemdreef deels af te sluiten. Uiteindelijk was het euvel relatief snel opgelost, amper 20 minuten na het alarm mochten de kinderen van de school al opnieuw naar binnen. “Wij hebben de gastoevoer dichtgedraaid en de nodige metingen gedaan. Het gevaar was snel geweken”, klinkt het bij de brandweer.

Na de interventie konden ook de werken aan de speelplaats opnieuw starten, de leiding zal hersteld worden. “Het blijft sowieso lekker warm in onze lokalen, de LPG-tank zorgt enkel voor de verwarming van de grote zaal.”