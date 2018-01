Man steekt moeder van twee jonge kinderen dood

Kasterlee - Tijdens een familiale twist in Kasterlee heeft een 31-jarige man dinsdagochtend zijn Mexicaanse partner gestoken met een mes. De 32-jarige vrouw werd door hem nog naar het ziekenhuis gebracht, maar reanimatiepogingen mislukten. De vrouw stierf in het ziekenhuis. De man wordt verdacht van moord.

Het was niet de eerste keer dat er een haar in de boter zat bij T.P. en zijn vriendin B.O. In de nacht van maandag op dinsdag liepen de spanningen opnieuw hoog op in hun woning aan de Monseigneur Heylenstraat in het centrum van Kasterlee. De man zou daarbij zijn partner hebben gestoken met een mes.

De vrouw raakte zwaargewond en werd door T.P. zelf nog naar het Sint-Elisabethziekenhuis van Herentals gebracht. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten. Het ziekenhuis verwittigde vervolgens de politie, die de man in het ziekenhuis oppakte. “De man wordt verdacht van moord”, zegt een parketwoordvoerster. “Uit de autopsie is gebleken dat het slachtoffer één messteek heeft gekregen.”

Het koppel heeft twee jonge kinderen van zes en twee jaar. Zij waren op het ogenblik van de schermutseling thuis, maar lagen te slapen. Ze werden door de politie uit de woning gehaald en toevertrouwd aan de dienst slachtofferhulp.